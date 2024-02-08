Гатилов: верховный комиссар ООН по правам человека не соответствует своей высокой должности

Фолькер Тюрк, который занимает в Организации Объединенных Наций пост комиссара по правам человека, слишком политически ангажирован, и поэтому не соответствует собственному посту. Так считает Геннадий Гатилов, постоянный представитель РФ в этой организации в Женеве. Его точку зрения привело РИА Новости .

Он подчеркнул, что Россия готова вести диалог, но ее отказываются слышать. Тюрк является главой основного правозащитного механизма ООН, но при этом действует в интересах узкой группы стран. Это отмечают многие государства. У комиссара и российских дипломатов нет возможности найти общий язык.

«Виной тому его однобокий и ангажированный подход к событиям вокруг Украины, а также политизированные оценки ситуации с правами человека в нашей стране», - сообщил Гатилов.

На все обращения России ведомством Тюрка даются невразумительные отписки, а чаще всего вместо ответов стоит тишина.

Ранее верховное управление по правам человека в ООН опубликовало данные о возросших потерях гражданского населения в России из-за украинского конфликта. При этом ведомство не дало никаких оценок данной ситуации и указывать, кто несет ответственность за такое обострение.