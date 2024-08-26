Газета FT назвала задержание Дурова радикальной мерой против основателей соцсетей

Авторы материала считают, что этот инцидент подчеркивает усиливающееся давление на предпринимателей в технологической сфере, особенно в условиях растущего контроля над интернет-компаниями. Аналитики считают, что такие действия могут иметь негативные последствия как для конкретных личностей, так и для всей отрасли.

24 августа Дурова задержали в аэропорту Парижа. Основатель мессенджера Telegram является также гражданином Франции. Французская полиция обвинила его в отказе от сотрудничества с властями.

Дело против Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях. В пресс-релизе прокуратуры Франции, которые распространяют СМИ, говорится, что Дурова обвиняют в соучастии в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп, отказе передавать по запросам правоохранительных органов информацию или документы, необходимые для проведения и использования расследования.

Кроме того, основателя Telegram обвиняют в соучастии в хранении порнографического контента с несовершеннолетними, соучастии в распространении наркотиков, соучастии в киберпреступлениях, а также в соучастии в мошенничестве в составе организованных преступных группировок.

Ранее стали известны французские имя и фамилия Дурова. Он взял имя «Поль» и фамилию «дю Ров».