Стали известны французские имя и фамилия Дурова

Французские СМИ раскрыли местное имя программиста Павла Дурова. Для получения гражданства страны создатель Telegram взял имя «Поль» и фамилию «дю Ров». Об этом в понедельник, 26 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на французский источник.

Отмечается, что гражданство Франции Дурову дали за вклад в развитие страны. Выдача документов на таких основаниях — большая редкость, добавили журналисты. Предполагается, что французский паспорт понадобился предпринимателю для «расширения возможностей ведения бизнеса».

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа, когда он прилетел в страну из Азербайджана. Дуров обвиняется в отказе от сотрудничества с правительством страны. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме не надеются на то, что Западу удастся получить ключи шифрования от мессенджера Telegram.