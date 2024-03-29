Газета The Korea Herald извинилась за карикатуру на теракт в «Крокусе»

Газета The Korea Herald , выпускающаяся в Южной Корее, извинилась за карикатуру на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщают РИА Новости. Отмечается, что извинения были опубликованы в печатной версии издания.

Ранее англоязычная газета The Korea Herald опубликовала карикатурное изображение, посвященное трагическим событиям в «Крокусе». Посольство РФ в Южной Корее назвало эту карикатуру кощунственной и циничной. Дипломатическое ведомство отметило, что изображение оскорбляет чувства большинства граждан страны, которые разделяют с россиянами всю боль этого события.

«Мы глубоко сожалеем о публикации синдицированной карикатуры в номере газеты от 27 марта. Мы сожалеем об этой оплошности, признаем и уважаем чувства тех, кто был оскорблен данной карикатурой», — говорится в публикации газеты.

Также редакторы выразили соболезнования жертвам теракта.

Теракт в Красногорске произошел 22 марта. В здание «Крокус Сити Холла» ворвались четверо неизвестных, устроивших стрельбу по безоружным гражданам. На чудовищных кадрах, распространившихся в социальных сетях видно, как неизвестные в упор стреляют по посетителям. Террористы ворвались в концертный зал, где должна была выступить группа «Пикник», и продолжили убить людей там. Вскоре они устроили пожар, использовав горючую жидкость.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту теракта. Четверо подозреваемых были пойманы оперативниками на границе с Украиной в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Обвиняемые на данный момент находятся под арестом.

Ранее эксперт Александр Лосев заявил, что всех исполнительный теракта в «Крокусе» найдут.