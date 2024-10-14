ГД не будет рассматривать закон о признании отягчающим обстоятельством наличие иногражданства

Государственная дума РФ пока не будет рассматривать законопроект, предусматривающий признание отягощающим обстоятельством наличие у лица, совершившего преступление, иностранного гражданства, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на решение профильного комитета ГД по государственному строительству и законодательству.

Отмечается, что закон возвращен автору по причине несоответствия пунктов, указанных в документе, Конституции России.

Ранее с такой инициативой в Госдуму РФ обратился депутат Евгений Марченко. Законопроект должен был дополнить действующий проект «О внесении изменений в статью 63 Уголовного кодекса РФ».

По мнению разработчика законопроекта, данная норма станет эффективным превентивным инструментом, способствующим более ответственному поведению иностранных граждан и лиц без гражданства на российской территории.

Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ направят законопроект о наказании россиян за действия против страны за рубежом.