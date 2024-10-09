В Госдуму направят законопроект о наказании россиян за действия против страны за рубежом

Госсовет Татарстана одобрил и направил в Госдуму законопроект, вносящий изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Об этом сообщает издание «Татар информ». Проект направлен на введение административной ответственности для граждан России, которые находятся за рубежом и совершают публичные действия против интересов страны, в том числе ее конституционного строя и государственной безопасности.

На заседании парламента депутаты единогласно поддержали инициативу, которая была разработана для усиления контроля над действиями граждан, находящихся за пределами России.

Документ предусматривает особый порядок извещения и проведения дел без участия правонарушителя. В случаях уклонения от ответственности предлагается арест имущества лиц, подозреваемых в нарушении.

Законопроект уже прошел предварительное рассмотрение в Совете законодателей РФ и Правительстве РФ, где был поддержан с рекомендацией доработки. Внесенные правки обеспечивают соответствие документа международным обязательствам России, включая договоры Евразийского экономического союза.

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