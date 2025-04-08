ГД ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном

Государственная дума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, сообщил ТАСС. Это решение было принято на пленарном заседании Госдумы.

Договор был подписан в ходе визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву в январе 2025 года. В марте того же года президент России Владимир Путин представил документ на рассмотрение в ГД.

Подписанный договор создает правовые рамки для долгосрочного сотрудничества между Москвой и Тегераном, подтверждая статус двух стран как стратегических партнеров. Он охватывает множество областей, включая оборонные, экономические и культурные отношения, а также сотрудничество в сфере науки и технологий.

Кроме того, документ акцентирует внимание на укреплении межпарламентских связей. Он включает в себя положения о совместной работе в рамках международных парламентских организаций и создании комиссии между Госдумой РФ и Исламским советом Ирана.

Ранее издание Daily Express сообщило, что Иран рискует столкнуться с серьезными проблемами к сентябрю 2025 года в случае, если отклонит предложения США по ядерной программе.