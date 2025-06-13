Генассамблея ООН обязала Израиль незамедлительно прекратить огоно в Газе

На заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединнных Наций была принята резолюция, которая призывает к безоговорочному и постоянному перемирию в секторе Газа. Процесс голосования транслировался в прямом эфире рядом международных средств массовой информации.

Решение было поддержано представителями 149 стран, 12 выступили против, а 19 не выразили своего мнения. Среди тех, кто не одобрил резолюцию, оказались США, Венгрия, Фиджи и Аргентина.

В документе содержится требование о немедленном, безоговорочном и постоянном прекращении огня, которое должно быть выполнено всеми участниками конфликта.

В резолюции содержится требование к Израилю незамедлительно прекратить блокаду, открыть все пропускные пункты на границе и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению во всех районах сектора Газа.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings запустила первый за последние пять лет прямой рейс из аэропорта Жуковский в Эйлат.