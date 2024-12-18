Гендиректор компании Netflix встретился с Трампом для налаживания отношений с новой администрацией

Тед Сарандос, генеральный директор компании Netflix, приехал в резиденцию Трампа для встречи с ним. Такая поездка понадобилась ему для выстраивания отношений с администрацией нового президента США.Об этом сообщило издание Financial Times.

Сарандос на протяжении ряда лет является одним из крупнейших спонсоров Демократической партии.

«Он стал последним высокопоставленным деятелем корпоративной Америки, посетившим курорт Мар-а-Лаго, чтобы воздать должное избранному президенту-республиканцу и наладить отношения с его новой администрацией», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что Трамп снял кандидатуру Фокс Кеннеди, которую ранее предлагал на пост заместителя директора Центрального разведывательного управления. Причиной для этого стали опасения конгрессменов, что в случае назначения Кеннеди в работу данного ведомства будет внесено слишком много изменений.