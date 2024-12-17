Трамп снял кандидатуру невестки Кеннеди-младшего на пост замглавы ЦРУ
Трамп отклонил кандидатуру Фокс Кеннеди на пост заместителя главы ЦРУ
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Политики опасаются, что ее назначение может привести к значительным изменениям в стратегии и политике ЦРУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.
Дональд Трамп принял решение не назначать Фокс Кеннеди, невестку Роберта Кеннеди-младшего, на должность заместителя директора ЦРУ.
Хотя кандидат на пост министра здравоохранения США активно поддерживал ее кандидатуру и лоббировал ее назначение, чтобы та смогла выяснить правду об убийстве Джона Кеннеди.
Основной причиной такого отказа стали опасения со стороны конгрессменов-республиканцев, которые выразили беспокойство о возможных кардинальных изменениях внутри Центрального разведывательного управления в случае, если Фокс Кеннеди займет этот пост.
Ранее Дональд Трамп назначил своим спецпосланником по особым миссиям Ричарда Гренелла. Об этом избранный президент написал на своей странице в соцсетях.