Гендиректор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в Запорожской области

Еще в понедельник, 2 сентября, Гросси сообщил, что планирует посетить станцию для продолжения своей работы по предотвращению ядерной аварии.

Рафаэль Гросси после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) примет более активную роль в защите ключевой энергетической инфраструктуры Украины.

Гросси пояснил, что безопасность функционирования атомных электростанций зависит от стабильного электроснабжения.

«В результате войны ситуация становится все более уязвимой и потенциально даже опасной в этом отношении. Я согласился с президентом Зеленским, что МАГАТЭ расширит свою деятельность, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время конфликта, и более пристально рассмотрит этот важный аспект ядерной безопасности», — заявил глава МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Гросси отправился на ЗАЭС предотвращать ядерную аварию.