Гендиректор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в Запорожской области
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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области в сторону Запорожской АЭС, сообщило РИА Новости.
Еще в понедельник, 2 сентября, Гросси сообщил, что планирует посетить станцию для продолжения своей работы по предотвращению ядерной аварии.
Рафаэль Гросси после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) примет более активную роль в защите ключевой энергетической инфраструктуры Украины.
Гросси пояснил, что безопасность функционирования атомных электростанций зависит от стабильного электроснабжения.
«В результате войны ситуация становится все более уязвимой и потенциально даже опасной в этом отношении. Я согласился с президентом Зеленским, что МАГАТЭ расширит свою деятельность, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время конфликта, и более пристально рассмотрит этот важный аспект ядерной безопасности», — заявил глава МАГАТЭ.
Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Гросси отправился на ЗАЭС предотвращать ядерную аварию.