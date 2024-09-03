Глава МАГАТЭ Гросси отправился на ЗАЭС предотвращать ядерную аварию

Глава МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэль Гросси находится на пути в российский город Энергодар в Запорожской области. Об этом он проинформировал на своей странице в социальной сети X.

По словам Гросси, он намерен посетить Запорожскую атомную электростанцию проинспектировать ряд объектов на территории предприятия. Глава МАГАТЭ отметил, что целью его посещения ЗАЭС является "содействие и помощь в предотвращении ядерной аварии".

"Я направляюсь на Запорожскую АЭС" - предупредил Гросси.

11 августа ВСУ при помощи дрона атаковали Запорожскую АЭС, в результате чего она получила серьезное повреждение — на объекте охладительных систем произошло возгорание. Россия назвала акт атаки на ЗАЭС ядерным терроризмом. Об ударе ВСУ также высказались в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказался об обстановке на Запорожской АЭС.