Генерал Алаудинов допустил завершения конфликта на Украине осенью 2024 года

Специальная военная операция на Украине может завершиться уже предстоящей осенью. Таким мнением в эфире программы «Время покажет» поделился заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

По мнению военного, к такому исхожу готовится и сторона противника. Он уверен, что после завершения конфликта президент Украины Владимир Зеленский покинет ее территорию.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022-го года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

В ходе спецоперации, а именно путем референдума, территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали частью РФ.

Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что потери Украины за время конфликта составили 600 тысяч солдат.

Мы сообщали, что премьер-министр Виктор Орбан прибыл с официальном визитом в Киев, где обсудит мирный план с Зеленским.