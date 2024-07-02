Орбан прибыл с официальном визитом в Киев, где обсудит мирный план с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Киев, где обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским мирный план по урегулированию конфликта.

Об этом сообщило издание Index со ссылкой на пресс-секретаря главы венгерского правительства Берталана Хаваши.

Кроме того, лидеры двух государств в рамках этой встречи обсудят взаимоотношения между Венгрией и Украиной.

Орбан впервые посетил Украины после начала специальной военной операции РФ. С 2022-го году Украину посетили все лидеры стран Европейского союза (ЕС), кроме него.

Как ранее сообщало издание Financial Times, перед визитом в столицу Украины Орбан провел переговоры по вопросу прав венгерского меньшинства, представители которого проживают в западной части Украины.

The Guardian накануне сообщал, что Орбана критикуют за то, что он использует тему ущемления прав венгерского народа на Украине для продвижения российской позиции в украинском конфликте.

Ранее мы сообщали, что новым генеральным секретарем НАТО стал норвежец Марк Рютте.