Специальная военная операция (СВО) на Украине завершится к концу 2024-го года. Таким мнением в эфире Первого канала поделился заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, на данный момент имеются все предпосылки к завершению конфликта. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, на данный момент имеются все предпосылки к завершению конфликта. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что главы государств, такие как Зеленский и Трамп, могут меняться. По словам генерала, российские военные полагаются только на Бога.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022-го года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к основным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ.

В декабре 2023-го года экс-министр обороны Сергей Шойгу заявил, что потери украинской армии с начала спецоперации составили более 380 тысяч человек. Он подчеркнул, что с начала контрнаступления ВСУ они увеличились на 40%.

На данный момент западные партнеры Украины продолжают поставлять ВСУ свои оружие и боеприпасы, несмотря на то, что Россия выражала ноту в связи с этими действиями.

Ранее генерал Алаудинов уже заявлял, что СВО на Украине завершится в 2024-м году. По его словам, это может произойти уже осенью.