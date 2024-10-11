Генерал армии Суровикин отпраздновал 58-летие, находясь на спецзадании в Африке

Бывший главнокомандующий ВКС России генерал армии Сергей Суровикин отпраздновал свой день рождения в Африке, находясь на спецзадании, сообщило агентство URA.RU.

Военачальнику исполнилось 58 лет. Отмечается, что в африканском регионе Суровикин находится, представляя Россию. Какую именно спецмиссию он выполняет, не уточняется. Источники сообщили, что генерал чувствует себя хорошо и находится в отличной физической форме.

В подтверждение этому агентство опубликовало недавние фотографии Суровикина, которые, по всей видимости, сделаны в Африке.

Суровикин родился в 1966 году в Новосибирске. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М.В. Фрунзе. Участвовал в Афганской войне.

Он также окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба ВС РФ, после чего служил в Таджикистане, командуя различными дивизиями.

С 2017 по 2023 год Суровикин командовал Группировкой войск ВС России в Сирии. В 2022 году командовал Южной группировкой российских войск на Украине. С 8 октября 2022 года по 11 января 2023 года руководил Объединенной группировкой войск на Украине.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» Героя России отличившимся на СВО военным.