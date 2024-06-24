Генерал Браун: соглашение РФ и КНДР может ухудшить отношения Москвы и Пекина

Подписанный накануне Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей может ухудшить взаимоотношения российской и китайской сторон. Соответствующий прогноз сделал председатель Комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун, его слова передает информационное агентство Reuters .

Генерал сослался на собственные источники и заявил, что изучил соглашение. Он выразил мнение, что оно является достаточно широким, но в то же время, не слишком обязывающим. По словам военнослужащего, данный факт указывает на то, что российская и северокорейская стороны желают сотрудничать, но при этом не хотят связывать собственные руки соглашениями.

В то же время, Браун выразил интерес по поводу дальнейшего развития российско-китайских взаимоотношений, а также тем, как наличие КНДР скажется на них.

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