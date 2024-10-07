Операция по освобождению Угледара завершилась успешно. Город взят под контроль ВС РФ, сообщает Министерство обороны РФ.

Успешное завершение операции стало возможным благодаря внезапности действий российских военных и их мужеству, отметил заместитель командующего группировки «Восток» ВС РФ генерал-лейтенант Роман Греков.

Нашим бойцам, подчеркнул он, приходилось брать штурмом созданные украинскими военными «многоэшелонированные рубежи и позиции и на подступах к городу», а также «подземные коммуникации».

В результате город освобожден.

Участники штурма будут представлены к награждению государственными наградами РФ.

Ранее эксперт Вадим Козюлин заявил, что потеря Угледара стала серьезным провалом для Незалежной, поэтому не исключено, что Киеву разрешат удары вглубь России.