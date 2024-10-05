Эксперт Козюлин: не исключено, что Киеву разрешат удары вглубь России после потери Угледара

Потеря Угледара стала для Незалежной серьезным провалом. Эксперт Вадим Козюлин рассказал, какие дальнейшие шаги могут предпринять власти киевского режима и его союзники в попытках исправить положение. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, западные государства могут попробовать разрешить бить своим оружием вглубь России, а британским оружием попробуют разрешить наносить удары, поскольку Великобритания всегда выступает первой на тему разрешения ударов по красным линиям.

Эксперт подчеркнул, что это будут не американцы, а именно европейские партнеры.

Ранее политолог Иван Коновалов оценил вероятность получения Киевом разрешения от Запада для ударов по России.