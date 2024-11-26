Генерал-лейтенант Санчик назначен врио командующего группировки «Юг»

Генерал-лейтенант Александр Санчик назначен временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг». Решение об этом было принято в рамках плановой ротации, сообщил РБК источник, близкий к ситуации.

Санчик с 2020 года занимал пост командующего 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа. 15 мая 2024 года он также присутствовал на совещании у президента РФ Владимира Путина в качестве временно исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа.

Подразделения ВС РФ Южного военного округа (ЮВО) принимают активное участие в спецоперации на Украине. Округ расположен на юго-западе РФ и предназначенная для защиты южной части России. Штаб округа находится в Ростове-на-Дону.

Округ был создан указом президента Российской Федерации №1144 от 20 сентября 2010 года.

Прежний командующий группировкой «Юг», генерал-полковник Геннадий Анашкин, ранее был снят с должности. Сообщалось, что причиной отставки стала обостренная ситуация на Северском направлении в зоне проведения спецоперации. Уточнялось, что Анашкин не информировал руководство о реальном положении дел на этом участке фронта.

Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что опыт СВО будет учитываться всеми в дальнейших военных конфликтах.