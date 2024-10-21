Генерал Лыонг Кыонг избран президентом Вьетнама
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Национальное собрание Вьетнама, представляющее собой однопалатный парламент, выбрало нового президента страны — генерала Лыонг Кыонга. Заседание парламента транслирует Вьетнамское информационное агентство.
67-летний Кыонг занимает позицию постоянного члена Секретариата Коммунистической партии и ранее был директором политического департамента Народной армии.
Кандидатура Кыонга на пост президента была одобрена центральным комитетом Компартии Вьетнама на внеочередном пленуме, который состоялся 1 марта.
На новой должности он сменил Нгуен Суан Фука, который ушел в отставку по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что Кремль посчитал трудно объяснимым рост голосов в пользу Санду и ЕС в Молдавии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что даже в «условиях несвободной избирательной кампании» можно заметить, что не все граждане поддерживают «идеи Санду».