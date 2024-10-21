67-летний Кыонг занимает позицию постоянного члена Секретариата Коммунистической партии и ранее был директором политического департамента Народной армии.

Кандидатура Кыонга на пост президента была одобрена центральным комитетом Компартии Вьетнама на внеочередном пленуме, который состоялся 1 марта.

На новой должности он сменил Нгуен Суан Фука, который ушел в отставку по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что Кремль посчитал трудно объяснимым рост голосов в пользу Санду и ЕС в Молдавии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что даже в «условиях несвободной избирательной кампании» можно заметить, что не все граждане поддерживают «идеи Санду».