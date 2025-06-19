Генерал-майор ФСБ раскрыл, вмешается ли Трамп в ирано-израильский конфликт

Ирано-израильский конфликт переживает опасную эскалацию: несмотря на отсутствие общей границы, стороны обмениваются ракетными ударами и авиаударами. Неожиданную поддержку Израилю публично выразил Дональд Трамп через соцсети. На фоне слухов о возможном вмешательстве армии США, генерал-майор ФСБ Александр Михайлов («Офицеры России») в эксклюзиве ОСН дал четкий прогноз. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, прямого вступления США в войну не будет. Вашингтон ограничится военной помощью и наращиванием контингента в Израиле, но наземную операцию в Иране не запустит.

Военный эксперт пояснил, что у этого имеется несколько причин. Во-первых, наземные операции ведут к массовым потерям, что неприемлемо для Трампа перед выборами. Во-вторых, гибель солдат ударит по рейтингу президента – избиратели не простят. И, наконец, США активно применяют тактику чужих рук, поэтому предпочтут действовать через союзников, избегая собственных жертв.

По его мнению, соцсети Трампа – инструмент давления, а не план действий. Капитуляция Ирана выгодна Вашингтону, но достигаться она будет силами Израиля. Армия США останется «за кадром» – Трамп не рискнет ресурсами в условиях внутренней нестабильности.

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал WSJ за публикации о его планах по атаке на Иран.