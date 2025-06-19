Трамп раскритиковал WSJ за публикации о его планах по атаке на Иран

Американский лидер Дональд Трамп подверг критике газетные публикации, утверждающие, что он дал согласие на нанесение удара по территории Ирана, но в последний момент отменил приказ о его осуществлении.

В своих сообщениях в социальных сетях Трамп заявил, что сотрудники издания Wall Street Journal «понятия не имеют, какие у меня мысли относительно Ирана!».

Стоит отметить, что, помимо Wall Street Journal, о предварительном одобрении Трампом плана военной операции против Ирана и последующей приостановке его реализации сообщали также информационные агентства Bloomberg и телеканал CBS.

Ранее сообщалось, что шахзаде Ирана назвал истинного предателя в конфликте Ирана и Израиля.