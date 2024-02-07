Генерал Ришу предрек печальный конец Украине в случае, если Зеленский возглавит операции

Французский генерал-танкист Николя Ришу считает, что, если президент Украины Владимир Зеленский возглавит все военные операции, сместив главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, это приведет к печальному концу. Таким мнением он поделился в интервью L’Express .

Ришу уверен, что отставка Залужного ослабит политические позиции Зеленского. В его адрес могут поступить обвинения в том, что он, таким образом, просто избавился от потенциального соперника.

«Возможны печальные последствия в долгой перспективе, если президент Зеленский захочет взять в свои руки проведение военных операций», — считает Ришу.

Ранее западная и украинская пресса со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский в скором времени отправит Залужного в отставку в связи с неудачами на фронте. Отмечалось, что между президентом Украины и главкомом ВСУ «пробежала черная кошка». Кроме того, источники отмечали, что увольнение также грозит министру обороны Украины Рустему Умерову, однако в самом ведомстве эту информацию опровергли.

Накануне Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что думал над заменой Залужного.

Ранее мы также сообщали, что, по мнению экс-полковника СБУ Олега Старикова, увольнение Залужного не поможет Украине вернуть территории.

Газета Asia Times накануне сообщила, что визит заместителя председателя секретаря США Виктории Нуланд на Украину связан с возможным военным переворотом в стране. Отмечалось, что она должна была предотвратить его на фоне слухов об увольнении Залужного.