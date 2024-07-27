Французский генерал Франсуа Шованси указал на невозможность воплотить в реальность мирный план по урегулированию украинского конфликта за авторством президента страны Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал в беседе с LCL, опубликованной на видеохостинге YouTube .

Военнослужащий указал на то, что составленный Зеленским план не может быть реализован без территориальных уступок с украинской стороны. Он подчеркнул, что на текущий момент уже никто не верит в способность Киева посредством конфликта вернуть свои границы к тому состоянию, в котором они были в 1991 году.

Более того, Шованси указал на то, что регулярные отступления украинских ВС в последние месяцы свидетельствует о том, что Киев совершенно не владеет ситуацией на фронте и не перейдет в контрнаступление в обозримом будущем.

Ранее сообщалось о том, что украинские ВС размещают свою авиацию на аэродромах третьих стран из-за страха уничтожения российской Армией.