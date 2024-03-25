Генерал СВР Решетников назвал напавших на «Крокус» террористов «расходным материалом» для Украины

Генерал-лейтенант Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Леонид Решетников назвал террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл», расходным материалом для Украины.

В интервью РИА Новости о прокомментировал информацию о том, что подозреваемые планировали сбежать из России через границу с Украиной.

«Террористы, исполнившие это зловещее преступление, в любом случае не остались бы в живых: даже если бы они смогли доехать до границы и попытаться ее пересечь, они были бы ликвидированы. Это расходный материал», — сказал Решетников.

Он отметил, что, по всей вероятности, организаторами теракта выступило Главное управление разведки ГУР) Минобороны Украины, за которыми стояла британская MI-6. По его мнению, исполнители были хорошо подготовлены к нападению, однако пути отхода были продуманы плохо.

По последним данным, число погибших в результате трагедии выросло до 144 человек. Спасатели продолжают разборы завалов в концертном зале. Под ними находят тела и фрагменты тел людей.

Теракт 22 марта был совершен четырьмя гражданами Таджикистана. Вооружившись автоматами, они ворвались в здание «Крокуса» и начали безжалостно расстреливать посетителей. На данный момент обвиняемые в совершении теракта находятся под стражей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни один город не застрахован от теракта.