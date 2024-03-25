Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни один город не застрахован от терактов. Об этом он заявил в понедельник, 25 марта, комментируя теракт в «Крокус Сити Холле».

Представитель Кремля отметил, что борьба с терроризмом требует международного сотрудничества. По его словам, на данный момент она не ведется. Его цитируют РИА Новости.

«Борьба с терроризмом — это постоянный процесс, который требует международного полноформатного взаимодействия, но вы видите, что сейчас в связи с максимально обостренным конфронтационным периодом это сотрудничество не то, что в полной мере, а не в какой мере не ведется», — сказал Песков.

22 марта группа вооруженных лиц ворвалась в здание «Крокус Сити Холла», где начала безжалостный расстрел посетителей. Шокирующие кадры распространились в социальных сетях. На них видно, как люди с автоматами без разбора стреляют в безоружных. Кроме того, террористы устроили поджог. Огонь охватил концертный зал, где было в тот день запланировано выступление группы «Пикник». В результате пожара крыша здания обрушилась. Под завалами все еще могут находиться люди.

По последним данным, количество жертв трагедии увеличилось до 144 человек.

Дмитрий Песков ранее прокомментировал возможность усиления охраны в торгово-развлекательных центрах страны.