Украинское руководство в лице президента страны Владимира Зеленского и его непосредственных подопечных строят низкокачественные укрепления вдоль приграничных территорий государства. Соответствующее заявление сделал отставной генерал украинских ВС Сергей Кривонос в прямом эфире канала «Прямой» на YouTube.

Военнослужащий заявил, что проезжая через позиции в Киевской области можно наблюдать тот факт, что ситуация с укрепрайонами совсем не становится лучше. По словам Кривоноса, глядя на данные укрепления, появляются вопросы: «кто это сделал», «зачем» и «почему».

Он также заявил, что если бы украинский президент со своими «чудо-менеджерами» должным образом готовили государственную экономику и армию к боевым действиям, вопрос о его легитимности после наступления 20 мая, мог бы и не стоять.

Ранее украинский Национальный совет призвал местные СМИ не оскорблять Армию России.