Генерал-полковник Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко поделился своим мнением о положении дел в Курской области в ходе интервью с экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой на YouTube-канале.

Генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко высказал свои сомнения по поводу намерений в Курской области. В интервью с бывшим депутатом Верховной Рады Бориславом Березой он отметил, что ему неясны конечные цели боевых действий в регионе.

Также Марченко отметил, что пополнение войск здесь происходит быстрее, чем в других направлениях, и задался вопросом, для чего такое количество военных сосредоточено именно тут.

Ранее ВСУ попытались атаковать горнодобывающее предприятие в Курской области. Однако ВС РФ вовремя ее отразили. В результате инцидента пострадавших нет.