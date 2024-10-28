ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ на горнодобывающее предприятие в Курской области

Как сообщил Mash, вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на горнодобывающее предприятие, расположенное в Курской области.

Время инцидента зафиксировано в 13:28 по московскому времени, когда система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила беспилотник, напоминающий самолет, над Железногорском. Дрон двигался в направлении пятиэтажного здания ОАО «Михайловский ГОК».

Согласно информации, в результате этой атаки пострадавших нет, и ущерба также не зафиксировано. Следует отметить, что данный комбинат занимает второе место в России по объему добычи железной руды.

Ранее сообщалось, что семь участников 103-й бригады территориальной обороны Украины арестованы по подозрению в преступлениях, совершенных в Курской области.

По информации, Анатолий Волошин, Сергей Караев, Владимир Аршулик, Александр Дойчук, Олег Вовк, Зиновий Сигерич и Андриан Кульбаба подозреваются в совершении деяний, предусмотренных частью 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), частью 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ организованной группой).