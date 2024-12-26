Генерал ВСУ Романенко призвал прекратить огонь на Украине

В интервью YouTube-каналу «UkrLife» он заявил, что Украина оказалась в сложной ситуации и больше не способна продолжать военные действия из-за острого дефицита ресурсов. Он подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на достижении «приемлемых условий» для мира, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в стране.

«Ресурсы вести войну по освобождению территорий, да и в принципе вести войну, у нас ограничены, и надо выходить на паузу, останавливать ведение боевых действий», — подчеркнул он.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью России.

Путин не раз заявлял, что спецоперация на Украине завершится тогда, когда все ее цели будут достигнуты. Несмотря на это, российский лидер выражал готовность Москвы к мирному диалогу с Киевом, однако украинская сторона отказывается от него.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО на прошедшую ночь на 26 декабря уничтожили пять украинских БПЛА.