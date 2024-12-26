Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников

На протяжении прошедшей ночи на 26 декабря силы противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, слова его представителей привело РИА Новости.

ВСУ пытались нанести новые террористические удары с помощью дронов. Российские дежурные средства ПВО вовремя отреагировали на угрозу и нейтрализовали ее.

«В течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали военные.

Три беспилотника были сбиты над территорией Волгоградской области. При этом стало известно, что обломки одного из них упали на территории промышленного предприятия в Котовском районе. Над Белгородской и Воронежской областями сбили по одному дрону.

Ранее стало известно, что пожар в торговом центре Владикавказа произошел из-за падения обломков сбитого БПЛА. При этом один человек погиб, еще двое получили ранения. Инцидент произошел утром 25 декабря, до открытия ТЦ для посетителей, иначе количество жертв могло бы быть заметно большим.