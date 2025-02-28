Генерала Попова из дома отправили в СИЗО

Тамбовский гарнизонный военный суд изменил меру пресечения генералу Ивану Попову и перевел его из-под домашнего ареста в следственный изолятор (СИЗО), сообщил ТАСС. Теперь военачальник будет содержаться в ФКУ СИЗО-1 в Тамбовской области.

Изменение меры пресечения стало следствием обращения военной прокуратуры. В ведомстве указали на нарушения условий домашнего ареста, среди которых значится отказ генерала от медицинского освидетельствования при остановке сотрудниками ГИБДД.

Командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова арестовали 17 мая 2024 года по обвинению в хищении более 1,7 тыс. тонн металлопроката, закупленного администрацией Запорожской области. В июле того же года его перевели под домашний арест.

По версии следствия, Попов действовал в составе организованной группы, в которую также входили генерал-лейтенант Олег Цоков и предприниматель Сергей Моисеев.

Сам Попов свою вину не признает. Кроме того, администрация Запорожской области также не имеет претензий к генералу.

Цоков, который погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и посмертно был удостоен звания Героя России, стал одной из ключевых фигур дела. Уголовное преследование против него прекратили после его смерти.

Бизнесмен Моисеев ранее находился в СИЗО, но его меру пресечения впоследствии изменили на домашний арест.

Ранее экс-боец спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) ВС России Антон Щепетнов назвал судебный процесс над генералом Иваном Поповым «позорным фарсом».