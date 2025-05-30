Генеральный директор МАГАТЭ собрался посетить Калининград

Стало известно, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси собрался посетить Калининград. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на собственный источник информации. По его словам, Гросси планирует совершить новый визит в Россию.

«Скоро, 6 июня, летит в Калининград», — указал он журналистам.

До этого в МАГАТЭ уже говорили, что Гросси предстоит Россию и Украину, чтобы обсудить с ними вопросы обеспечения ядерной безопасности во время текущего конфликта.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Гросси во время своего посещения Ирана заявил о том, что Тегеран близок созданию ядерного оружия. По словам главы структуры, несмотря на то что Иран имеет достаточное количество материалов для производства нескольких бомб, ядерным оружием он пока не обладает. При этом Гросси признал близость государства к этой цели.