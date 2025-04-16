Гросси заявил о том, что скоро Иран может создать ядерное оружие

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который 16 и 17 апреля находится в Иране, заявил о том, что Тегеран близок созданию ядерного оружия. Об этом он сообщил в интервью изданию Monde.

По словам главы структуры, несмотря на то что Иран имеет достаточное количество материалов для производства нескольких бомб, ядерным оружием он пока не обладает. При этом Гросси признал близость государства к этой цели.

«За последние четыре года мы наблюдаем весьма устойчивое ускорение со стороны Ирана в этой области», — сказал он во время интервью.

Ранее Тегеран пригрозил Вашингтону высылкой инспекторов МАГАТЭ, если американцы не прекратят угрожать государству.