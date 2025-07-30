Генконсульство РФ осудило статью в шотландской газете из-за русофобии

Генеральное консульство России в Эдинбурге резко осудило статью, опубликованную в шотландской газете Scotsman. В телеграм-канале внешнедипломатическое ведомство указало на признаки явной русофобии в материале.

В понедельник, 21 июля, в издании появилась статья, написанная польским историком и преподавателем Сент-Эндрюсского университета Томашем Камуселлой, в которой он назвал возложение венков российскими дипломатами к военным мемориалам, в частности, к памятникам борцам с нацизмом и военному сотрудничеству СССР и Великобритании во время Второй мировой войны (ВОВ), «пропагандой неоимпериалистических идей».

В материале также содержатся некорректные утверждения о том, что России не существовало в 1945 году, а георгиевская лента появилась только в 2014 году.

«Считаем данную статью очередной безнравственной попыткой разжечь русофобию в Шотландии, пересмотреть историю Второй мировой войны и очернить память всех, кто отдал свои жизни за Победу над нацистской Германией, а также военное сотрудничество между народами наших стран в 1941-1945 годах, посеять вражду и ненависть», — говорится в публикации Генконсульства РФ.

Дипломаты подчеркнули, что возложение цветов к мемориалам — это дань уважения совместной борьбе с фашизмом. Кроме того, отметили в ведомстве, что слова автора по шотландским законам могут квалифицироваться как ксенофобия.

Генконсульство РФ также выразило сомнения в компетентности Камуселла как историка, указав на многочисленные фактические ошибки в его статье. При этом, отметили российские дипломаты, жители Шотландии продолжают чтить память советских воинов — в честь 80-летия Победы к памятникам возложили множество цветов.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова раскритиковала решение Болгарии признать РФ «спонсором терроризма».