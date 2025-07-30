На состоявшемся 30 июля брифинге дипломат заявила, что Москва обязательно даст ответ на решение болгарских депутатов, поддержавших соответствующую декларацию 23 июля.

«Законодательные собрания ряда европейских государств отметились такого рода заявлениями еще несколько лет назад. Теперь же и болгарские депутаты в попытке угнаться за локомотивом европейской русофобии, пусть и несколько запоздало, но подхватили ущербную по своей сути линию по навешиванию на Россию ярлыка якобы "спонсора терроризма"», — подчеркнула Захарова.

Дипломат охарактеризовала решение болгарских властей как абсолютно не соответствующее действительности, подчеркнув, что подобные действия только ухудшают и без того сложные двусторонние отношения.

Захарова предупредила, что любые агрессивные действия в отношении России не останутся без соответствующей реакции. Она также затронула тему западных двойных стандартов, указав на постоянное финансирование и поставки вооружений киевскому режиму, который продолжает свою террористическую деятельность против мирных граждан.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Италии назвало провокацией внесение президента Серджо Маттареллы в «список русофобов», составленный МИД России.