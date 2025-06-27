Генконсульство России в Кракове прекратило работу по требованию Польши

В Кракове прекратило работу Генеральное консульство РФ, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. По его словам, такое решение Москвы связано с требованиями Варшавы.

Сейчас доступ к зданию закрыт. Также был снят российский флаг. Российский дипломат назвал действия польских властей недружественными и ничем не обоснованными.

«Подписаны последние документы с польской стороной о передаче объекта владельцу. Этот объект мы арендуем», — сказал Ордаш.

Дипломат добавил, что в ответ на эти шаги Москва может закрыть одно из двух оставшихся польских генконсульств — в Иркутске или Калининграде.

В прошлом году Варшава закрыла консульство РФ в Познани и выслала троих российских дипломатов. В ответ на это РФ закрыли польское консульство в Санкт-Петербурге.

В настоящее время в Польше остаются генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве, а в России — польское посольство в Москве и консульства в Иркутске и Калининграде.

Причиной закрытия российской дипломатического представительства в Кракове послужили подозрения польских властей в причастности российских спецслужб к пожару в торговом центре Варшавы. Польша потребовала закрыть консульство до конца июня 2025 года и предписала дипломатам покинуть республику.

В Министерстве иностранных дел (МИД) РФ накануне заявили о намерении предпринять адекватные меры в ответ на эти действия польской стороны. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала решение Варшавы разрушением дипломатических отношений.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил президента РФ Владимира Путина в «необходимости огромных трат для НАТО».