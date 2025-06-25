В том, что государствам Североатлантического альянса приходится идти на крупные дополнительные траты, виноват президент РФ Владимир Путин. Такое заявление сделал Радослав Сикорский, руководитель польского Министерства иностранных дел. Его слова привело РИА Новости.

По мнению дипломата, именно Россия и возглавляющий ее Путин виновны в том, что странам блока приходится заметно наращивать свои расходы на военные цели. Он сообщил об этом на полях саммита НАТО в Гааге.

«Путин разбудил гиганта. Теперь мы потратим на оборону значительные деньги», — указал Сикорский.

Ранее немецкая пресса заявила, что представители государств — членов Европейского союза стремились утаить факт понижения статуса Украины на встрече НАТО в Нидерландах. Это действие делалось для того, чтобы американский лидер Дональд Трамп положительно отнесся к договоренности об увеличении оборонных трат.