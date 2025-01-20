Турция собралась добиться от Трампа отказа поддерживать сирийских курдов

Одной из текущих целей Турции становятся переговоры с Трампом, нацеленные на то, чтобы его администрация перестала поддерживать боевиков «Рабочей партии Курдистана», базирующихся на территории Сирии. Об этом сообщила газета Türkiye.

Издание сослалось на точку зрения собственных источников. Те заявили, что на данный момент у турецкого правительства есть четыре темы для общения с новой администрацией президента Соединенных Штатов. Одна из них — это отказ американцев от поддержки РПК в Сирии. Белый дом также обязан отменить санкции, которые им введены в отношении Стамбула. США должны поставить туркам истребители, как это было в свое время одобрено Конгрессом. При этом турецкие финансы, которые находятся в Америке, должны быть разморожены. Их либо вернут назад туркам, либо взамен них поставят турецкой армии боевые самолеты.

Ранее сообщалось, что новые власти Сирии согласились на размещение миротворцев ООН на Голанских высотах. Данный участок территории на границе с Израилем считается буферной зоной, и появление миротворцев в этом месте становится возвратом к тем условиям, которые существовали ранее.