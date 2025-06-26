Генпрокуратура подала иск к госсекретарю Дагестана Магомедову и его детям

Так, в числе ответчиков — его сын Магомед, дочь Саидат, а также некие Галимат и Маржанат Исмаиловы и компании ООО «МСБ Холдинг» и ООО «Транс Тек».

Детали судебных разбирательств и причины подачи иска не уточняются, однако известно, что заявление было подано 23 июня. Подготовительные процедуры по делу запланированы на 10 июля.

Этот судебный шаг связан с развитием уголовного дела в отношении Магомедова, в рамках которого его обвиняют в незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт». Перед этим его задержали, а по адресам, связанным с чиновником, прошли обыски, включая кабинет в администрации Дагестана.

Магомедов родился 7 июля 1955 года в Махачкале. Он занимает пост госсекретаря республики с 2021 года. В период с 2010 по 2013 годы возглавлял Народное Собрание Дагестана. Также ранее Магомедов основал футбольный клуб «Анжи» из Махачкалы и был его президентом.

Ранее власти Дагестана прокомментировали задержание госсекретаря республики Магомед-Султана Магомедова.