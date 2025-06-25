Власти Дагестана на фоне информации о задержании госсекретаря призвали не распространять слухи

Власти Дагестана призвали журналистов и блогеров на фоне распространившейся информации о задержании госсекретаря республики Магомед-Султана Магомедова не делать преждевременных выводов с целью препятствия появления недостоверных слухов, сообщил телеграм-канал пресс-службы главы Дагестана.

В сообщении указано, что региональное правительство тесно взаимодействует с правоохранительными органами. Цель — обеспечить законность и порядок в Дагестане. Следственные органы проводят объективное расследование. Сотрудникам оказывают всесторонняя помощь. По мере появления достоверной информации будут опубликованы сообщения, предназначенные для общественности.

«Проводимая силовыми структурами работа осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством», — указано в сообщении.

По информации «Ъ», задержание связано с расследованием по делу о приватизации одного из предприятий. С утра в республике проводились обыски. Внимание правоохранителей привлекли объекты, связанные с деятельностью госсекретаря республики, его близких и коллег.

Ранее сообщалось, что в Армении по подозрению в подготовке терактов и захвате действующей власти задержали архиепископа Галстаняна.