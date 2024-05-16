Генпрокуратура признала деятельность SOTA media в РФ нежелательной

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной неправительственной организации SOTA media*. Об этом в четверг, 16 мая, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В объяснении такого шага говорится, что материалы, которые публикует издание, содержат информацию, направленную на дестабилизацию социально-политической обстановки в России. Кроме того, говорится в сообщении ведомства, издание пытается исказить различные обстоятельства, создает напряжение и раздражает общественность.

Генпрокуратора также отметила, что SOTA media* регулярно публиковало информацию, дискредитирующую действия органов государственной власти, а также деятельность ВС РФ. Именно по этой причине Роскомнадзор заблокировал издание на территории России.

В ведомстве добавили, что издание выполняет указание ранее признанных в РФ нежелательными телеканала «Дождь»* и издания The Insider. Кроме того, отмечалось, что SOTA media* активно сотрудничает с «ОВД-Инфо»*.

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*признаны России СМИ-иноагентом и включены в список нежелательных организаций