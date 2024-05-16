Американец Гордон Блэк, задержанный в России за кражу у местной жительницы, признался в преступлении. Он действительно взял деньги у своей русской девушки, передает RT .

Ради русской красавицы Гордон Блэк нарушил правила Пентагона, ведь военным на службе сейчас нельзя посещать Россию. Тем не менее иностранец не только проигнорировал запрет, но и занял пророссийскую позицию. Возможно, что на это повлияла агрессия НАТО, о которой военный знает не понаслышке.

Однако в отношениях с россиянкой произошел разлад. Блэк признался, что после ссоры украл у девушки деньги. За это его задержали во Владивостоке. Судить за поступок мужчину будут по законам РФ. Американец не против понести наказание: вину он полностью признал, а также активно сотрудничает со следствием.

Ранее сообщалось, что солдат из США обещал жениться на девушке, у которой украл деньги.