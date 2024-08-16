Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Депутаты мирной России»

Организацию создали бывшие российские муниципальные депутаты, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине. По данным следствия, «Депутаты мирной России» в Германии участвовали в антироссийских конференциях и собраниях.

В Генпрокуратуре добавили, что организация получает финансирование от западных кураторов из разведки, чтобы на эти деньги открыть представительства в странах Евросоюза. Предполагается, что в этих отделениях будут работать беженцы и иноагенты, якобы выступающие за свободу и способные влиять на внутреннюю политику РФ.

Кроме того, члены организации поддерживают экстремистов и распространяют фейки о работе российских госорганов, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Милонов заявил, что руки исполнителя-иноагента Noize MC по локоть в крови убитых детей.