Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Депутаты мирной России»
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Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность неправительственной организации «Депутаты мирной России» (ФРГ), сообщил ТАСС.
Организацию создали бывшие российские муниципальные депутаты, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине. По данным следствия, «Депутаты мирной России» в Германии участвовали в антироссийских конференциях и собраниях.
В Генпрокуратуре добавили, что организация получает финансирование от западных кураторов из разведки, чтобы на эти деньги открыть представительства в странах Евросоюза. Предполагается, что в этих отделениях будут работать беженцы и иноагенты, якобы выступающие за свободу и способные влиять на внутреннюю политику РФ.
Кроме того, члены организации поддерживают экстремистов и распространяют фейки о работе российских госорганов, подчеркнули в ведомстве.
Ранее Милонов заявил, что руки исполнителя-иноагента Noize MC по локоть в крови убитых детей.