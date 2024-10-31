Генпрокурора Украины Костина уволили после скандала с поддельными справками

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности генпрокурора Андрея Костина, который подал в отставку на фоне скандала, связанного с поддельными свидетельствами об инвалидности. Верховная Рада утвердила увольнение Костина 29 октября.

Скандал разразился после того, как стали известны факты подделки медицинских справок сотрудниками прокуратуры и их подчиненными. В результате прокуроры незаконно оформили инвалидность, что позволяло им избегать призыва на мобильную службу. Более того, благодаря этому они получали повышенные пенсии из-за выслуги лет.

Ранее «план победы» Украины вызвал обеспокоенность в НАТО.