«План победы» Украины вызвал обеспокоенность в НАТО

Ряд союзников США по НАТО выразили обеспокоенность в связи с предложенным «планом победы» президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление на брифинге сделал официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. Трансляцию брифинга вел C-Span.

Партнеры еще планируют обсудить положения представленного им документа, добавил Миллер.

Так называемый «план победы» Зеленского предполагает завершение вооруженного конфликта на Украине до 2025 года. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения.

Недавно стало известно, что в секретной части «плана победы» Зеленский предложил «пакет мер неядерного сдерживания», в рамках которого Украине нужно передать ракеты Tomahawk новейших модификаций. Власти Украины были недовольны утечкой этой информации.

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