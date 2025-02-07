Генпрокуроры 12 штатов потребуют ограничить доступ Маска к информации
Маску не хотят давать доступ к частной и банковской информации американцев
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Представители 12 штатов собираются подать иск в суд с требованием ограничить Департаменту эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, доступ к частной и банковской информации граждан США. Об этом сообщила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.
Илон Маск, будучи самым богатым человеком в мире, не привык, когда ему в чем-либо отказывают, однако в США никто не выше закона, подчеркнула она.
«Президент не обладает властью выдавать частную информацию тем, кого он выбрал, и он не может прекращать выплаты, которые утверждены конгрессом», — говорится в заявлении Джеймс.
В настоящее время ведомство, главой которого является Маск, имеет беспрецедентный и неприемлемый уровень доступа, добавила Джеймс.
Генпрокуроры 12 штатов намерены «прекратить эту несправедливость», заключила она.
Ранее сообщалось о том, что Маск принудил конгрессменов пересматривать проект бюджета в канун Рождества.