Генпрокуроры 12 штатов потребуют ограничить доступ Маска к информации

Представители 12 штатов собираются подать иск в суд с требованием ограничить Департаменту эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, доступ к частной и банковской информации граждан США. Об этом сообщила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Илон Маск, будучи самым богатым человеком в мире, не привык, когда ему в чем-либо отказывают, однако в США никто не выше закона, подчеркнула она.

«Президент не обладает властью выдавать частную информацию тем, кого он выбрал, и он не может прекращать выплаты, которые утверждены конгрессом», — говорится в заявлении Джеймс.

В настоящее время ведомство, главой которого является Маск, имеет беспрецедентный и неприемлемый уровень доступа, добавила Джеймс.

Генпрокуроры 12 штатов намерены «прекратить эту несправедливость», заключила она.

Ранее сообщалось о том, что Маск принудил конгрессменов пересматривать проект бюджета в канун Рождества.