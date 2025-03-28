Для обеспечения защиты интересов всего человечества миру необходима мощная и независимая Российская Федерация. Такое мнение выразил генеральный секретарь Коммунистической партии Чехии и Моравии Роман Блашко, передает ТАСС.

Во время своего выступления на Международном научно-дипломатическом конгрессе, приуроченном к 80-летней годовщине Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции, он отметил, что Ялта заложила основы нового мироустройства, где Россия сыграла центральную роль.

Он подчеркнул, что Россия демонстрировала и продолжает демонстрировать высокий уровень компетентности во всех областях.

По мнению генсекретаря, в настоящее время Россия подвергается нападкам, в которых в качестве идеологического оружия используются антикоммунизм, антисоветизм и русофобия.

Блашко убежден, что Запад неизменно стремится к стратегическому ослаблению России, рассматривая ее как конкурента. Однако он считает, что без России у человечества нет перспектив.

Он также отметил, что западные страны формируют негативный образ России, но, по его мнению, в Европе существуют силы, не разделяющие эту политику.

Ранее сообщалось, что Евросоюз начал готовить 17-й пакет санкций против России.