Стало известно о подготовке в ЕС очередного пакета санкций против РФ

В Евросоюзе началась подготовка очередного, уже 17-го пакета санкций в отношении России. Об этом сообщил портал EUObserver со ссылкой на заявление европейских дипломатов.

В ряде европейских стран, а также в Еврокомиссии, уже начата работа по выработке новых рестрикций в отношении РФ. Правда, эта работа пока находится на самой ранней стадии.

«Внешнеполитическая служба ЕС и Еврокомиссия работают над этим, предложения, вероятно, будут озвучены в начале лета», — указали журналистам.

В то же время некоторые источники информации сомневаются в возможности ввести новые антироссийские санкции, поскольку уже начаты мирные переговоры. По их мнению, все будет зависеть от развития ситуации в дальнейшем.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас признала, что санкции в отношении России наносят заметный ущерб государствам Центральной Азии. Ограничительные меры, по ее словам, создают существенные экономические трудности для этого региона.